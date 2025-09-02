  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Медведев об избрании Зырянова председателем правления «Зенита»: «Гайдар в 16 лет полком командовал без всякого военного образования. Константин справится со всеми вызовами, уверен»
Медведев об избрании Зырянова председателем правления «Зенита»: «Гайдар в 16 лет полком командовал без всякого военного образования. Константин справится со всеми вызовами, уверен»

Александр Медведев высказался о работе с Константином Зыряновым в «Зените».

Зырянов был избран новым председателем правления «Зенита». Медведев, занимавший эту должность ранее, стал его советником. 

Константин Зырянов как раз год назад стал вашим советником. В течение этого года как строилась ваша с ним работа, возможно, вы как-то специально его готовили к новой роли?

– Константин – знаменитый игрок. Напомню: трижды выигрывал чемпионат России, с «Зенитом» брал и Кубок УЕФА, и Суперкубок УЕФА. В сборной тоже отлично себя проявил. Играл вместе с Сергеем Семаком. По-моему, один из самых своих красивых голов Зырянов забил как раз после подачи Сергея Богдановича Семака.

У него в качестве советника была конкретная задача: анализировать, как играют и в каком состоянии находятся все наши футболисты, которые либо находятся в аренде, либо проданы с правом обратного выкупа. Это наш кадровый резерв. Константин очень тщательно и квалифицированно все отсматривал, давал заключения и советы. Работа с ним была полезной и, честно говоря, доставляла мне огромное удовольствие.

– Вы не считаете проблемой, что у Зырянова нет и близко такого управленческого опыта, как у вас?

– На такие вопросы я люблю приводить пример. Наш знаменитый писатель Аркадий Гайдар, чьи книги до сих пор читают, в 16 лет командовал полком – без всякого военного образования. Поэтому я уверен: Константин справится со всеми вызовами, – сказал советник председателя правления «Зенита».

