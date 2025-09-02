Медведев об уходе с поста председателя правления «Зенита»: «У нас есть справедливый принцип – выигрывают игроки и тренеры, проигрывает руководство. Потребовалась встряска»

Александр Медведев высказался о переходе на новую должность в «Зените».

Новым председателем правления «Зенита » был избран Константин Зырянов . Медведев стал его советником.

– Как вы восприняли новость об уходе? Понятно, что узнали вы об этом раньше, чем ее официально объявили.

– Для меня это не стало сюрпризом. В спортивной системе «Газпрома » есть простой и, на мой взгляд, справедливый принцип: выигрывают игроки и тренеры, а проигрывает руководство. Задача прошлого сезона не выполнена – не хватило одного очка. Начало этого сезона тоже не задалось, хотя сейчас команда выиграла три матча подряд, игра выправляется. Но пятое место – это явно не то, где должен находиться «Зенит». Поэтому потребовалась встряска.

Я продолжаю работать в «Зените» в роли советника нового председателя правления. Кроме того, я назначен советником Алексея Борисовича Миллера в «Газпроме». Также я остаюсь председателем совета директоров баскетбольного клуба «Зенита». Мы позавчера с Константином Зыряновым долго разговаривали. У меня сложилось впечатление, что мои советы, консультации могут быть полезны и востребованы. Но об этом, наверное, лучше спросить у самого Зырянова.

– Алексей Борисович лично вам сказал об этом решении? Насколько тяжело было это услышать?

– Да, мы заранее встречались и говорили на эту тему. Поэтому, как я уже говорил, для меня это не было ни неожиданностью, ни сюрпризом. Приняли решение, что команда попытается улучшить результаты. Что, собственно, она и сделала до паузы. А во время паузы об этом и объявили, – сказал Медведев .