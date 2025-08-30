Талалаев о «Спартаке»: «Не понимаю, о каком давлении речь. Я 2,5 года отработал в «Ахмате». Вот это – давление. А о «Спартаке» это придумывается»

Андрей Талалаев поделился мыслями касательно работы под давлением.

– Глядя на то, что творится вокруг Деяна Станковича, да любого тренера красно-белых, вы бы когда-нибудь хотели работать с этой командой при таком давлении? Или предпочитаете больше спокойствия и доверия, чем постоянное пребывание в кратере вулкана?

– Вообще не понимаю, о каком давлении речь. Я два с половиной года отработал в «Ахмате ». Вот это – давление. А о «Спартаке » это придумывается.

Нужно просто договориться на берегу о правилах и не нарушать их. В спортивной раздевалке может быть только один хозяин, как в берлоге может быть один медведь.

Когда кто-то другой начинает тянуть одеяло в свою сторону, ни к чему хорошему это не приведет.

Посмотрите на «Пари НН» – кто там только не делает заявления. А бедный тренер должен все это расхлебывать.

По-моему, все в жизни просто – по крайней мере, мой опыт это подсказывает.

Если люди соблюдают договоренности и каждый профессионально занимается своим делом, то успех будет.

А если люди не выполняют свои обязанности и лезут в полномочия других – это, как правило, приводит к неуспеху, – сказал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев .