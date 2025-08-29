  • Спортс
  • Талалаев о конфликтах: «Я заслужил уважения к себе. Порой слышишь дилетантизм, желание уколоть. Журналист вырывает хайповые моменты, я же обязан вежливо отвечать. Почему?»
Талалаев о конфликтах: «Я заслужил уважения к себе. Порой слышишь дилетантизм, желание уколоть. Журналист вырывает хайповые моменты, я же обязан вежливо отвечать. Почему?»

Андрей Талалаев рассказал, что ему не нравится в работе журналистов.

В последнее время участились ваши пикировки с журналистами и комментаторами. С чем это связано и не кажется ли вам, что иногда перегибаете палку?

– Я был и по ту, и по эту сторону баррикад, прекрасно знаю, насколько непроста профессия у вас и ваших коллег, уважаю ее. Мне самому как интервьюеру приходилось нарываться на неадекватную реакцию собеседников.

Но, как правило, я всегда был подготовлен, знал предмет, не выходил с вопросами наобум или на протяжении долгого времени закрывая какой-то гештальт после личных обид. Да, когда вижу такое, высказываю правду в лицо, и это касается не только журналистов.

Однако считаю, что своей работой заслужил уважительного отношения к себе. А уважение – это процесс, который идет с двух сторон. Есть люди, с которыми могу общаться спокойно даже на фоне эмоционального состояния. Но порой слышишь дилетантизм, а еще хуже, когда в чьих-то словах сразу заложено желание уколоть, съязвить.

В нашей советской юности мы привыкли отвечать встречной агрессией или еще большим сарказмом. И я, и наши футболисты готовы сотрудничать и общаться с людьми, которые нас уважают, отвечать даже на самые неудобные, но хорошо подготовленные и аргументированные вопросы. А больше всего бесит выдергивание из контекста.

Приходит журналист, ты с ним беседуешь и все объясняешь. Затем он вырывает оттуда только хайповые моменты и считает, что может себе это позволить, я же после такого обязан вежливо отвечать на все его вопросы и не имею права проявлять никакой агрессии. А почему? Кто устанавливает эти нормы поведения – журналисты? – сказал главный тренер «Балтики».

Главная проблема Андрея Талалаева

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАндрей Талалаев
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoБалтика
