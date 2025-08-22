«Сочи» арендует гвинейского нападающего «Лас-Пальмаса» Сори Каба с выкупом за 1,5+ млн евро (Africafoot)

«Сочи» планирует подписать гвинейского нападающего «Лас-Пальмаса» Сори Каба.

По информации Africafoot, «Сочи » договорился об аренде 30-летнего форварда сборной Гвинеи и «Лас-Пальмаса » с опцией выкупа более чем за 1,5 млн евро. Остались последние детали.

Ожидается, что Каба будет получать около 500 000 евро в год в российском клубе. В случае выкупа «Сочи» подпишет контракт с Сори до лета 2028 года.

В прошлом сезоне Каба играл за «Эльче» и забил 4 гола в 24 матчах Сегунды . Его подробная статистика – здесь .