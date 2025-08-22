  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Сочи» арендует гвинейского нападающего «Лас-Пальмаса» Сори Каба с выкупом за 1,5+ млн евро (Africafoot)
6

«Сочи» арендует гвинейского нападающего «Лас-Пальмаса» Сори Каба с выкупом за 1,5+ млн евро (Africafoot)

«Сочи» планирует подписать гвинейского нападающего «Лас-Пальмаса» Сори Каба.

По информации Africafoot, «Сочи» договорился об аренде 30-летнего форварда сборной Гвинеи и «Лас-Пальмаса» с опцией выкупа более чем за 1,5 млн евро. Остались последние детали.

Ожидается, что Каба будет получать около 500 000 евро в год в российском клубе. В случае выкупа «Сочи» подпишет контракт с Сори до лета 2028 года.

В прошлом сезоне Каба играл за «Эльче» и забил 4 гола в 24 матчах Сегунды. Его подробная статистика – здесь.

Увольнять ли Семака?21606 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Africafoot
logoСочи
logoСори Каба
logoЛас-Пальмас
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoЛа Лига
logoД2 Испания
logoЭльче
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гуарирапа интересен «Пафосу» и другим европейским клубам, «Сочи» готов рассмотреть предложения. Сумма сделки может составить до 3,5 млн евро (Metaratings)
620 августа, 17:40
«Крылья» не продали Солдатенкова в «Сочи» за 100 млн рублей. У защитника есть опция выкупа за 300 млн (Иван Карпов)
78 августа, 10:42
«Спартак» и «Сочи» обсуждают аренду Дуарте. Московский клуб не отпустит парагвайца, пока не подпишет центрального защитника (Metaratings)
806 августа, 17:44
«Сочи» подпишет защитника «Моленбека» Давида Соузу Альбино (Саша Тавольери)
35 августа, 19:08
Главные новости
С кем играл и Холанд, и Мбаппе?
13 минут назадТесты и игры
Чемпионат России. «Ахмат» в гостях у «Оренбурга», в субботу «Спартак» сыграет с «Рубином», «Зенит» примет «Динамо» Махачкала
432 минуты назад
«Спартаку» отказали в трансфере Касереса из «Америки». Защитник сборной Уругвая может перейти в «Ипсвич»
2сегодня, 02:57
Мама Рабьо об отстранении Адриена: «Думала, что хуже всего было в «ПСЖ», но я ошибалась. Если он пропустит сезон, это будет катастрофой»
12сегодня, 02:22
«Аль-Иттихад» Бензема сделал «Зениту» официальное предложение по Венделу (Hatrick)
52вчера, 22:02
«Ювентус» отдал Дугласа Луиса в аренду «Ноттингему» за 3 млн евро с выкупом за 25 млн и бонусами до 3,5 млн
9вчера, 21:47Фото
Пора собирать команды в Основе на следующие туры РПЛ и АПЛ
вчера, 21:30Тесты и игры
Мама Рабьо о боссах «Марселя»: «Они не на своем месте, их поглотила собственная гордыня. Решения из ниоткуда дестабилизируют команду»
15вчера, 21:18
Руни про Исака: «На месте игроков «Ньюкасла» я не захотел бы его возвращения в команду. Хотите вы уйти или нет, нужно оставаться профессионалом»
34вчера, 20:32
УЕФА разрешил «Барсе» начать выступление в ЛЧ на выезде, чтобы подготовить «Камп Ноу». Все домашние матчи общего этапа должны проходить на одном стадионе
23вчера, 20:19
Ко всем новостям
Последние новости
Титов о Соболеве в «Зените»: «У меня был клубный патриотизм – не мог перейти из «Спартака» в стан принципиального соперника. При этом не имею права судить Александра, Дзюбу, Быстрова»
3 минуты назад
«Динамо» в кризисе. Карпин еще не нашел общий язык с игроками. В периферии это сделать проще, чем в статусной команде». Силкин о бело-голубых
218 минут назад
Гаджиев приглашает Смолова в «Динамо» Махачкала: «Федор может усилить любую команду РПЛ, если не на 90 минут, то на 20 или 30»
248 минут назад
«Я заливал водку в минералку. Как бармен, мешал коктейли. Через 1,5 часа у всех глаза косые — тренер в шоке». Экс-вратарь ЦСКА-2 Кращенко о сборах в Сочи
3сегодня, 02:37
Фернандес из «Динамо» восстановился от травмы. Защитник пропустил 3 матча в РПЛ
1сегодня, 01:59
«Жирона» подпишет экс-защитника «Виллы» Алекса Морено на замену Гутьерресу
сегодня, 01:44
Журова о Забарном в «ПСЖ»: «При совместном фотографировании с Сафоновым он же не будет убегать в сторону. Подобные моменты взаимоотношений наверняка обговаривались»
1сегодня, 01:26
«Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в 1/2 финала Кубка лиг 27 августа
сегодня, 01:12
Уолкотт о Дьокереше против «МЮ»: «Ему потребуется много времени, чтобы набрать форму. Сака и Мартинелли тоже были не очень хороши»
4вчера, 22:02
«Спартак» ждут трудности в матче с «Рубином», казанцы – фавориты. Станкович сейчас на краю пропасти, кто-нибудь из менеджеров пальчиком толкнет – и он полетит вниз». Губерниев о матче
15вчера, 21:36