Онана остался в запасе «МЮ» в 3-м матче АПЛ подряд. Вратарь сыграл только с «Гримсби» в Кубке в этом сезоне

Андре Онана начнет на скамейке запасных третий матч подряд в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед » назвал состав команды на игру третьего тура АПЛ против «Бернли ».

Место в воротах манкунианской команды займет Алтай Байындыр . Он сыграет с первых минут в третьем матче подряд.

В свою очередь, Андре Онана остался в запасе в третьей игре кряду в рамках чемпионата. Вратарь сыграл один матч в этом сезоне – против «Гримсби Таун» (2:2, 11:12 по пенальти) в Кубке английской лиги.

Также добавим, что на скамейке запасных в матче с «Бернли» остался нападающий Беньямин Шешко.

Состав «МЮ» : Байындыр, Далот, Йоро, де Лигт, Шоу, Каземиро, Моунт, Бруну, Диалло, Кунья, Мбемо.