Онана остался в запасе «МЮ» в 3-м матче АПЛ подряд. Вратарь сыграл только с «Гримсби» в Кубке в этом сезоне
Андре Онана начнет на скамейке запасных третий матч подряд в АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» назвал состав команды на игру третьего тура АПЛ против «Бернли».
Место в воротах манкунианской команды займет Алтай Байындыр. Он сыграет с первых минут в третьем матче подряд.
В свою очередь, Андре Онана остался в запасе в третьей игре кряду в рамках чемпионата. Вратарь сыграл один матч в этом сезоне – против «Гримсби Таун» (2:2, 11:12 по пенальти) в Кубке английской лиги.
Также добавим, что на скамейке запасных в матче с «Бернли» остался нападающий Беньямин Шешко.
Состав «МЮ»: Байындыр, Далот, Йоро, де Лигт, Шоу, Каземиро, Моунт, Бруну, Диалло, Кунья, Мбемо.
