Анзор Кавазашвили: «Минспорта должно ужесточить лимит. Советский футбол был одним из хозяев мира, и вдруг мы начали учиться у европейцев. Мы им еще и преподавать можем»

Анзор Кавазашвили заявил, что лимит на легионеров в РПЛ нужно ужесточать.

«Легионеров в команде должно быть не больше трех человек, больше нельзя допускать. Сегодня на поле выходят два-три российских игрока из-за того, что в командах полно легионеров.

То, что министерство спорта наконец повернулось лицом к вопросу ужесточения лимита, это прекрасно. Но я считаю, что это половинчатое решение. На сегодня в российской Премьер-лиге доминируют игроки, приглашенные из зарубежных клубов. Это отрицательно отражается на воспитании российского поколения футбола. У нас есть большое количество футбольных школ, но дети вырастают, и им негде играть, потому что и во втором, и в стартовом составе иностранцы.

Хватит ссылаться на то, что иностранные футболисты приглашаются для того, чтобы обучить наших. Советский футбол и его наследие, российский футбол были одними из ведущих футбольных хозяев всего мира. И вдруг мы начали учиться у европейцев играть в футбол. Мы им еще и преподавать можем.

Но как мало наших тренеров работает! Везде в тренерском составе доминируют иностранцы. Так делать нельзя. Министерство спорта должно ужесточить лимит», – заявил бывший вратарь сборной СССР.

