  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анзор Кавазашвили: «Минспорта должно ужесточить лимит. Советский футбол был одним из хозяев мира, и вдруг мы начали учиться у европейцев. Мы им еще и преподавать можем»
111

Анзор Кавазашвили: «Минспорта должно ужесточить лимит. Советский футбол был одним из хозяев мира, и вдруг мы начали учиться у европейцев. Мы им еще и преподавать можем»

Анзор Кавазашвили заявил, что лимит на легионеров в РПЛ нужно ужесточать.

«Легионеров в команде должно быть не больше трех человек, больше нельзя допускать. Сегодня на поле выходят два-три российских игрока из-за того, что в командах полно легионеров.

То, что министерство спорта наконец повернулось лицом к вопросу ужесточения лимита, это прекрасно. Но я считаю, что это половинчатое решение. На сегодня в российской Премьер-лиге доминируют игроки, приглашенные из зарубежных клубов. Это отрицательно отражается на воспитании российского поколения футбола. У нас есть большое количество футбольных школ, но дети вырастают, и им негде играть, потому что и во втором, и в стартовом составе иностранцы.

Хватит ссылаться на то, что иностранные футболисты приглашаются для того, чтобы обучить наших. Советский футбол и его наследие, российский футбол были одними из ведущих футбольных хозяев всего мира. И вдруг мы начали учиться у европейцев играть в футбол. Мы им еще и преподавать можем.

Но как мало наших тренеров работает! Везде в тренерском составе доминируют иностранцы. Так делать нельзя. Министерство спорта должно ужесточить лимит», – заявил бывший вратарь сборной СССР.

Лимит ужесточат в РПЛ. Что нас ждет теперь?

Новый лимит нужен РПЛ, чтобы что?

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги36598 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Р-Спорт»
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
logoАнзор Кавазашвили
Р-Спорт
Министерство спорта России
logoсборная СССР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Спартака» об ужесточении лимита: «Готовимся. Идея о воспитании талантливых российских футболистов – правильное направление, мы его поддерживаем»
59вчера, 09:40
Набабкин про РПЛ: «Клубы будут привозить более качественных иностранцев в условиях нового лимита. На «Зенит» это не повлияет – смогут выкрутиться»
27вчера, 02:10
Встреча министра Дегтярева с клубами РПЛ планируется 9 сентября. Обсудят лимит на легионеров, потолок зарплат и агентскую тему («РБ Спорт»)
5130 августа, 18:58
Главные новости
Слуцкий о словах Дзюбы про слабый состав «Акрона»: «Его использовали, это провокация. Когда Артем это говорит, почему-то он не думает, что могут взять нападающего сильнее, чем он»
923 минуты назад
Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября» после матча России и Иордании
4152 минуты назад
Глебов о Челябинске: «Не представляю, как там покрасить волосы в красный или в белый, одеться в розовое. К тебе подойдут на улице и скажут: «Что за дела? Ты неадекватный?»
52сегодня, 09:06
Агент Игнатьева: «В России нет форвардов, превосходящих Ивана по качествам и уровню! Пока он не смог реализовать свой талант в должной степени – вопрос психологии»
25сегодня, 09:04
Захарова о ситуации Забарного и Сафонова в «ПСЖ»: «Украинизация разрушает спорт, наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества. Это надоело всем»
31сегодня, 08:56
Слуцкий о Станковиче: «Он делает ставку на селекцию, эмоции, но не тактику – системной игры у «Спартака» не будет. Это может привести к высоким местам, но не к чемпионству»
49сегодня, 08:54
Министр просвещения Кравцов о перечне книг для футболистов: «Это правильно, чтобы могли переключиться, отдохнуть, но не должно быть принудительной мерой. Стоит и фильмы добавить, может»
54сегодня, 08:43
Фердинанд об «МЮ»: «Если из-за Санчо, Рэшфорда, Антони, Гарначо и других придется потерять деньги, все равно – избавьтесь от них. Не стоит переживать о финансах, команда превыше всего»
12сегодня, 08:25
«Спартак» согласовал трансферы двух центральных защитников – Джику и Ву (Иван Карпов)
94сегодня, 07:14
Чеферин о бане России: «Я не сторонник запрета. Что может спортсмен сказать своему правительству, чтобы остановить боевые действия? Это очень тяжело»
129сегодня, 06:39
Ко всем новостям
Последние новости
Министр просвещения Кравцов о «Спартаке»: «Станковича нужно оставлять, частая смена тренеров ни к чему хорошему не приведет. Были обидные проигрыши, но команда собралась и показывает хорошую игру»
312 минут назад
Валуев о национальном виде спорта России: «Футбол все равно номер один. Больше всего людей не только вовлечены, но и занимаются им»
120 минут назад
Симон о матчах Ла Лиги в США: «Я не сторонник переноса национальных турниров за границу. Футбол принадлежит нашим болельщикам – мы лишаем их возможности наслаждаться игрой своей команды»
334 минуты назад
Колосков о словах Чеферина про бан России: «Это хороший знак для наших команд, но, если бы решал он один, нас бы не отстранили. Есть исполком, МОК, политики недружественных государств»
237 минут назад
Премьер Португалии Монтенегру о Жоте и Жорже Коште: «Они представляли народ, который завоевывал миры и продолжает делать это сегодня – в других отношениях»
4сегодня, 08:42
Александр Бубнов о Мэддисоне, критиковавшем «Динамо»: «Да пошел он куда подальше»
6сегодня, 08:39
«Тоттенхэм» показал третий комплект формы на сезон – желтый в ретростиле и со старой эмблемой
6сегодня, 08:35Фото
Глава судей АПЛ об отмене гола «Фулхэма» : «Это было неправильно. Судьи слишком сосредоточились на контакте Муниза и Чалобы. Голы отменяются, только если это единственное, что можно сделать»
11сегодня, 08:18
Глава Серии А: «Проведение Евро-2032 без «Сан-Сиро», «Ла Скала» в мире футбола, стало бы поражением Италии»
2сегодня, 07:54
Директор ЦСКА Шипов: «Ставка на воспитанников – большая гордость. Сделаем все, чтобы такие таланты у нас развивались»
12сегодня, 07:30