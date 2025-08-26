Пети о Ямале: «Он напоминает мне Месси – всегда создает опасность, касаясь мяча. Для его возраста Ламин феноменален. Если он сохранит этот уровень, то выиграет «Золотой мяч»

Эммануэль Пети сравнил Ламина Ямаля с Лионелем Месси.

– Что вы думаете об уровне Ламина Ямаля? Как его можно остановить?

– Он напоминает мне Месси на правом фланге. Каждый раз, когда он касается мяча, он создает опасность. Обычно он выманивает двух или даже трех соперников в свою зону, что открывает пространство для его партнеров. Вот почему «Барса» так опасна. С Рафиньей и отличной полузащитой угроза может исходить откуда угодно. Я видел, как многие команды пытались защищаться, выставляя против Ямаля двух-трех игроков, но это не срабатывало.

Для его возраста он феноменален. Если он сохранит этот уровень, то выиграет «Золотой мяч ». И он знает, что должен поддерживать [уровень] как в «Барсе», так и в сборной Испании. В конце сезона его ждет чемпионат мира, еще одна важная цель для него. Но чтобы по-настоящему заявить о себе, ему нужно выиграть Лигу чемпионов , – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Франции.