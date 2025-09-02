«Ноттингем Форест» расторг контракты с Деннисом и Боулером и отдал Морейру в аренду «Риу Аве»
Три игрока ушли из «Ноттингем Форест».
Клуб объявил, что расторг контракты с нападающим Эммануэлем Деннисом и полузащитником Джошем Боулером.
Также «Ноттингем Форест» отдал хавбека Эрика да Силву Морейру в аренду «Риу Аве».
