«Ноттингем Форест» расторг контракты с Деннисом и Боулером и отдал Морейру в аренду «Риу Аве»

Три игрока ушли из «Ноттингем Форест».

Клуб объявил, что расторг контракты с нападающим Эммануэлем Деннисом и полузащитником Джошем Боулером .

Также «Ноттингем Форест » отдал хавбека Эрика да Силву Морейру в аренду «Риу Аве».

Статистику Денниса можно найти здесь , Боулера – тут , Морейры – по этой ссылке .