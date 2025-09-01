«Ноттингем» купил защитника «Ботафого» Суареса за 6 млн евро. Контракт – на 4 года
«Ноттингем Форест» подписал 22-летнего бразильского защитника.
Английский клуб объявил о трансфере Луиса Эдуардо Суареса из «Ботафого». Стороны заключили контракт на 4 года.
По информации журналиста Вене Казагранде, сумма сделки составила 6 миллионов евро.
В 2025 году Суарес провел 13 матчей в чемпионате Бразилии и забил 2 гола. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ноттингем Форест»
