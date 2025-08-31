Фото
«Ноттингем» купил вратаря «Ботафого» Джона Виктора, контракт – на 3 года

Джон Виктор перешел в «Ноттингем Форест».

Английский клуб сообщил о заключении с вратарем контракта, рассчитанного на три года.

Как сообщал журналист Бен Джейкобс, на бразильца также претендовал «Вест Хэм», лондонцы даже согласовали трансфер за 10 млн евро, но потом передумали.

Джон Виктор в 2025 году провел 17 матчей в высшей лиге Бразилии и пропустил 11 голов. Подробно со статистикой 29-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: nottinghamforest.co.uk

Александр Суряев
официальный сайт «Ноттингем Форест»
