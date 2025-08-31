«Ноттингем» купил вратаря «Ботафого» Джона Виктора, контракт – на 3 года

Джон Виктор перешел в «Ноттингем Форест».

Английский клуб сообщил о заключении с вратарем контракта, рассчитанного на три года.

Как сообщал журналист Бен Джейкобс, на бразильца также претендовал «Вест Хэм », лондонцы даже согласовали трансфер за 10 млн евро, но потом передумали.

Джон Виктор в 2025 году провел 17 матчей в высшей лиге Бразилии и пропустил 11 голов. Подробно со статистикой 29-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

Фото: nottinghamforest.co.uk