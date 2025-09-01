Паласон из «Райо» заявил, что судья признал ошибку, назначив пенальти за фол на Ямале: «Какое же совпадение, что они ошибаются против одних и тех же»
«Райо Вальекано» и «Барселона» сыграли вничью 1:1 в матче третьего тура Ла Лиги.
В первом тайме каталонская команда заработала пенальти, который реализовал Ламин Ямаль – вингер сам же заработал 11-метровый. Главный арбитр встречи Матео Бускетс не имел возможности посмотреть повтор эпизода из-за нарушений в работе ВАР.
В перерыве нападающий «Райо» Иси Паласон после разговора с судьей обратился к партнерам по команде: «Ребята, судья только что признал ошибку. Он только что признал ее».
«Я мог бы рассказать вам тысячу возмутительных вещей, но он тоже человек и тоже ошибается. Но какое же совпадение, что они всегда ошибаются против одних и тех же.
Он сказал мне, что признает ошибку – нужно отдать ему должное. Без ВАР судить очень сложно, и в конечном итоге они всегда ошибаются против одних и тех же», – сказал нападающий «Райо Вальекано» Иси Паласон.
