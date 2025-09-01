«Байер» может назначить Хави после увольнения тен Хага. Терзич и Розе тоже рассматриваются
Хави может возглавить «Байер».
Сегодня клуб из Леверкузена объявил об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера.
По информации журналиста Sky Sport Патрика Бергера, в шорт-лист клуба входит бывший тренер «Барселоны». Клуб контактировал с Хави и его окружением на прошлой неделе.
Также в число кандидатов входят Эдин Терзич и Марко Розе.
После 2 туров Бундеслиги «Байер» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 1 очко.
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Патрика Бергера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости