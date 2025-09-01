«Байер» может назначить Хави после увольнения тен Хага. Терзич и Розе тоже рассматриваются

Хави может возглавить «Байер».

Сегодня клуб из Леверкузена объявил об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера.

По информации журналиста Sky Sport Патрика Бергера, в шорт-лист клуба входит бывший тренер «Барселоны». Клуб контактировал с Хави и его окружением на прошлой неделе.

Также в число кандидатов входят Эдин Терзич и Марко Розе .

После 2 туров Бундеслиги «Байер» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 1 очко.