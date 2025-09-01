Морган об увольнении тен Хага из «Байера»: «Ошеломлен этой новостью. Я думал, он уйдет после одной игры в чемпионате, а не после двух»

Пирс Морган отреагировал на увольнение Эрика тен Хага из «Байера».

Сегодня немецкий клуб объявил об уходе 55-летнего специалиста с поста главного тренера. При нем команда провела лишь два матча в Бундеслиге и не выиграла ни одного.

«Ошеломлен этой новостью. Я думал, он уйдет после одной игры в чемпионате, а не после двух.

Спи спокойно сегодня ночью, Эрик», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

Пирс Морган: «Тен Хаг выжил Роналду из «МЮ» и сказал, что не лишится сна из-за этого. Cегодня Эрику понадобится снотворное, думаю»