Морган об увольнении тен Хага из «Байера»: «Ошеломлен этой новостью. Я думал, он уйдет после одной игры в чемпионате, а не после двух»
Пирс Морган отреагировал на увольнение Эрика тен Хага из «Байера».
Сегодня немецкий клуб объявил об уходе 55-летнего специалиста с поста главного тренера. При нем команда провела лишь два матча в Бундеслиге и не выиграла ни одного.
«Ошеломлен этой новостью. Я думал, он уйдет после одной игры в чемпионате, а не после двух.
Спи спокойно сегодня ночью, Эрик», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».
Пирс Морган: «Тен Хаг выжил Роналду из «МЮ» и сказал, что не лишится сна из-за этого. Cегодня Эрику понадобится снотворное, думаю»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Пирса Моргана
