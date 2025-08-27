«Аль-Ахли» перехватил Гонсалвеса у ЦСКА. Москвичи согласовали трансфер вингера «Фламенго» за 7 млн евро, но саудовцы предложили 9 млн и бонусы

ЦСКА проиграл борьбу за Матеуса Гонсалвеса Мартинса.

Как сообщает журналист Вене Казагранде, московский клуб договорился с «Фламенго » о приобретении 70% прав на вингера «Фламенго» за 7 миллионов евро, но игрока перехватил «Аль-Ахли ».

Саудовцы выплатят 9 миллионов евро и бонусы за 20-летнего футболиста. Они уже достигли договоренности с бразильским клубом и самим игроком.

Со статистикой Гонсалвеса можно ознакомиться здесь .