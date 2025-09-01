Висса перейдет в «Ньюкасл» за 55 млн фунтов. Сделка с «Брентфордом» согласована, форвард отправится на медосмотр

Йоан Висса перейдет в «Ньюкасл».

Ранее сообщалось, что «сороки» сделали «Брентфорду » улучшенное предложение по игроку на 40+5 млн фунтов в начале этой недели, но «пчелы» отложили ответ, поскольку искали еще одного нападающего.

Вчера Висса опубликовал заявление о том, что намерен покинуть свою команду этим летом.

По данным инсайдера Фабрицио Романо , теперь клубы устно согласовали сделку.

Стоимость трансфера 28-летнего форварда составит 55 миллионов фунтов.

«Брентфорд» принял официальное предложение от «Ньюкасла », и сегодня футболист отправится на медосмотр.