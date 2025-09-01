  • Спортс
Булыкин про 3 ничьи «Локомотива» подряд: «Судейские трактовки. Решения арбитров влияют на игру, и они не всегда в духе футбола – например, отмена гола Комличенко»

Дмитрий Булыкин оценил игру «Локомотива» в последних матчах Мир РПЛ.

Команда под руководством Михаила Галактионова в чемпионате России не выигрывает на протяжении 3 матчей – 1:1 с «Балтикой», 3:3 с «Ростовом» и 2:2 с «Крыльями».  

– «Локомотив» в третьем туре подряд упускает, казалось, верную победу. Как считаете, можно ли говорить о том, что команда продолжает оставаться претендентом на чемпионство в РПЛ?

– Конечно, всегда есть неудачные отрезки, когда у команд не получается выиграть. Главное – это перебороть и двигаться дальше. Обидно, что команда не в первый раз упускает победу, ведя в счете 2:0, но нужно двигаться дальше.

Я бы, наверное, больше говорил о судейских трактовках. В каждом матче судейские решения влияют на игру, и они не всегда в духе футбола. В последнем матче, например, решение отменить гол Комличенко было, мягко говоря, не в духе футбола.

Понятно, что нужно играть так, чтобы судья не мог помешать. Но мы за справедливую игру и хочется, чтобы честных решений было как можно больше. А результат определяли не судейские решения, а спортивная составляющая.

– Стоит говорить, что «Локомотив» сейчас в кризисе?

– Это первый звоночек, который говорит, что у команды не получается удержать счет. Потому что преимущество в два мяча позволяет команде уверенно себя чувствовать, – заявил бывший нападающий «Локомотива». 

