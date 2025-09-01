«Милан» отдал Чуквуэзе «Фулхэму» в аренду с правом выкупа за 25-26 млн евро
Сэмюэл Чуквуэзе проведет сезон в АПЛ.
«Милан» отдал вингера «Фулхэму» в аренду с опцией выкупа. Сообщалось, что приобрести нигерийца можно будет за 25-26 млн евро.
Чуквуэзе выступал за «россонери» с сезона-2023/24 и провел в Серии А 51 матч, забив 4 гола. Подробно со статистикой бывшего футболиста «Вильярреала» можно ознакомиться здесь.
Фото: fulhamfc.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Фулхэма»
