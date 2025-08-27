«Фулхэм» может купить Чуквуэзе у «Милана» за 25 млн евро. Клубы ведут переговоры
Сэмюэл Чуквуэзе может продолжить карьеру в АПЛ.
«Фулхэм» ведет переговоры с «Миланом» о трансфере 26-летнего вингера за 25 миллионов евро, сообщает журналист Маттео Моретто.
Стороны находятся в постоянном контакте для окончательного согласования структуры сделки и оформления трансфера.
В прошлом сезоне Серии А нигериец провел 26 матчей, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маттео Моретто
