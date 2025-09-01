«Фулхэм» покупает Кевина у «Шахтера» за 40+5 млн евро и арендует Чуквуэзе у «Милана» с правом выкупа за 25-26 млн евро

«Фулхэм» подпишет двух игроков в трансферный дедлайн.

Лондонский клуб согласовал трансферы Кевина де Маседо из «Шахтера » и Сэмюэла Чуквуэзе из «Милана », сообщает Фабрицио Романо.

За вингера украинской команды «дачники» заплатят 40 миллионов евро и еще 5 млн в качестве бонусов.

Футболист «россонери» присоединится к англичанам на правах аренды с необязательной опцией выкупа. Общая сумма сделки может составить 25-26 млн евро .

Подробная статистика выступлений бразильца – здесь , а нигерийца – тут .