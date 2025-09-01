Гехи переходит в «Ливерпуль» более чем за 35 млн фунтов. «Пэлас» получит 10% от суммы перепродажи
Марк Гехи переходит в «Ливерпуль».
Мерсисайдцы согласовали трансфер защитника «Кристал Пэлас», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Сумма сделки составит более 35 млн фунтов, лондонский клуб также получит 10% от следующей продажи игрока.
Сообщается, что Гехи проходит медобследование для «Ливерпуля» в Лондоне с разрешения «Кристал Пэлас». Условия личного контракта были согласованы месяц назад.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
