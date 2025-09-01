Переход Гехи в «Ливерпуль» маловероятен из-за желания тренера «Пэлас» сохранить капитана. Если защитника не подпишут, Гомес не уйдет в «Милан» (Бен Джейкобс)
Трансфер Марка Гехи в «Ливерпуль» может не состояться.
По данным журналиста Бена Джейкобса, переход защитника «Кристал Пэлас» в мерсисайдский клуб на данный момент маловероятен.
Сделка еще не сорвалась, но ее реализация осложнилась после вчерашних заявлений тренера лондонцев Оливера Гласнера о том, что он хочет сохранить капитана команды.
Также отмечается, что Джо Гомес не будет продан в «Милан», если Гехи не присоединится к «красным».
