Переход Гехи в «Ливерпуль» маловероятен из-за желания тренера «Пэлас» сохранить капитана. Если защитника не подпишут, Гомес не уйдет в «Милан» (Бен Джейкобс)

Трансфер Марка Гехи в «Ливерпуль» может не состояться.

По данным журналиста Бена Джейкобса, переход защитника «Кристал Пэлас » в мерсисайдский клуб на данный момент маловероятен.

Сделка еще не сорвалась, но ее реализация осложнилась после вчерашних заявлений тренера лондонцев Оливера Гласнера о том, что он хочет сохранить капитана команды.

Также отмечается, что Джо Гомес не будет продан в «Милан» , если Гехи не присоединится к «красным».