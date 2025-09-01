  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Директор «Байера» об увольнении тен Хага: «Никто не хотел этого шага, но последние недели показали, что создание успешной команды с этим штабом невозможно»
82

Директор «Байера» об увольнении тен Хага: «Никто не хотел этого шага, но последние недели показали, что создание успешной команды с этим штабом невозможно»

Спортивный директор «Байера» прокомментировал увольнение Эрика тен Хага.

Клуб из Леверкузена объявил об отставке нидерландского специалиста. Обязанности главного тренера временно будет исполнять ассистент.

«Это решение далось нам нелегко. Никто не хотел этого шага. Но последние несколько недель показали, что создание новой и успешной команды с этим штабом невозможно.

Мы твердо верим в качество нашей команды и теперь сделаем все возможное, чтобы сделать следующие шаги в нашем развитии в новом составе», – сказал Симон Рольфес.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги30741 голос
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Байера»
logoБайер
logoбундеслига Германия
logoЭрик тен Хаг
logoСимон Рольфес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Байер» уволил тен Хага после двух матчей без побед на старте Бундеслиги
256вчера, 10:10
«Байер» в большинстве сыграл 3:3 с «Вердером» – у тен Хага поражение и ничья в Бундеслиге
3730 августа, 15:32
Будущее тен Хага в «Байере» может оказаться под вопросом в случае поражения от «Вердера». В клубе считают, что могут бороться за чемпионство (Bild)
4229 августа, 19:46
Главные новости
Депутат Свищев о возвращении Дугласа к статусу легионера: «Это дискредитирует игрока и демонстрирует его «продажность». Безобразное поведение»
45 минут назад
Александр Мостовой: «98% арбитров не играли – это проблема нашего судейства. Футбол – не наука. Не понял, почему в эпизоде с Кордобой судья не пошел смотреть ВАР»
1930 минут назад
«Зенит» рассмотрит идею изучения португальского в академии. Глава клуба Илюхина сказала: «Языки дают ребятам возможность вырабатывать нейронные связи»
4545 минут назад
Исак в «Ливерпуле» за 125 млн и другие трансферы дедлайна, «Байер» уволил тен Хага, Дуглас снова легионер, зарплата Капризова, вылет Рублева и Александровой и другие новости
3сегодня, 04:10
Иньиго о «Барсе» в прошлой ЛЧ: «Мы несправедливо уступили «Интеру» и заслужили выйти в финал»
15сегодня, 03:58
Газзаев о ЦСКА и «Краснодаре»: «Работа бригады Шафеева – безобразие! Испортили матч лучших команд страны! Рафаэль растерялся и не знал, что делать. Как можно доводить до стычек?»
9сегодня, 03:22
Мерино про 0:1 с «Ливерпулем»: «Арсенал» всегда старается доминировать – мы заслужили большего. Сложно одновременно атаковать, создавать и при этом не ошибаться»
18сегодня, 03:10
«Краснодар» отправил заявление в КДК РФС для отмены красной Кордобы. Форвард был удален в матче с ЦСКА
45сегодня, 02:30
Медина переходит в саудовский «Дамак» из «Спартака» (Сесар Луис Мерло)
24сегодня, 01:55
«Спартак» договорился с «Фенербахче» о переходе Джику за 4 млн евро (A Spor)
41сегодня, 01:45
Ко всем новостям
Последние новости
Мажич ответил Аршавину по трактовкам пенальти: «Идеального варианта не существует – в правиле много нюансов. Обязаны действовать в соответствии с инструкциями ФИФА и УЕФА»
515 минут назад
Куман об отставке тен Хага из «Байера»: «Очень быстрое и радикальное решение – это ненормально. Быть тренером – сложная работа»
5сегодня, 04:20
Хэндель отказал ЦСКА из-за отсутствия еврокубков. В «Црвене Звезде» хавбек сможет сыграть в Лиге Европы (Sport24)
2сегодня, 03:46
Гарначо об уходе из «МЮ»: «Горд тем, чего мы достигли. Желаю клубу только успехов, а сам жду возможности отдать все силы в следующем этапе карьеры»
8сегодня, 03:34
«Аль-Хилаль» купил 19-летнего Акчичека у «Фенербахче» за 22 млн евро. Турецкий клуб получит 15% от перепродажи защитника
2сегодня, 02:54
Гаранин о «Динамо»: «Бителло играет за клуб или просто зарабатывает деньги без цели? У Лички была бесшабашная команда, с Карпиным требования поменялись»
6сегодня, 02:42
Набабкин про РПЛ: «Клубы будут привозить более качественных иностранцев в условиях нового лимита. На «Зенит» это не повлияет – смогут выкрутиться»
11сегодня, 02:10
Николас Джексон: «Бавария» – одна из лучших команд в мире. Все знают, что этот клуб символизирует огромный успех. Выложусь полностью, чтобы помочь выиграть трофеи»
7сегодня, 01:30
Беккер перешел в «Осасуну» из «Сосьедада». Контракт подписан по системе «2+1»
сегодня, 01:15
«Рейнджерс» арендовали Корнелиуса у «Марселя» до конца сезона
1сегодня, 00:45