Директор «Байера» об увольнении тен Хага: «Никто не хотел этого шага, но последние недели показали, что создание успешной команды с этим штабом невозможно»

Спортивный директор «Байера» прокомментировал увольнение Эрика тен Хага.

Клуб из Леверкузена объявил об отставке нидерландского специалиста. Обязанности главного тренера временно будет исполнять ассистент.

«Это решение далось нам нелегко. Никто не хотел этого шага. Но последние несколько недель показали, что создание новой и успешной команды с этим штабом невозможно.

Мы твердо верим в качество нашей команды и теперь сделаем все возможное, чтобы сделать следующие шаги в нашем развитии в новом составе», – сказал Симон Рольфес.