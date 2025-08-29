«Тоттенхэм» может подписать Аканджи. Защитник «Ман Сити» также интересен «Милану»
Мануэль Аканджи заинтересовал «Тоттенхэм».
Лондонский клуб обратился к «Манчестер Сити» относительно возможного трансфера 30-летнего защитника.
Швейцарским футболистом также интересуется «Милан», который заплатить 15 миллионов фунтов за переход.
Кроме того, ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Галатасарая» и «Кристал Пэлас».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
