«Тоттенхэм» может подписать Аканджи. Защитник «Ман Сити» также интересен «Милану»

Мануэль Аканджи заинтересовал «Тоттенхэм».

Лондонский клуб обратился к «Манчестер Сити » относительно возможного трансфера 30-летнего защитника.

Швейцарским футболистом также интересуется «Милан », который заплатить 15 миллионов фунтов за переход.

Кроме того, ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Галатасарая » и «Кристал Пэлас ».