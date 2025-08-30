«Фенербахче» работает над трансфером Эдерсона. «Ман Сити» не продал вратаря «Галатасараю» за 10 млн евро
Эдерсон может перейти в «Фенербахче».
Турецкий клуб работает над подписанием вратаря «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо. Ранее «горожане» отказались продавать 32-летего игрока «Галатасараю» за 10 миллионов евро.
Если бразилец уйдет, англичане подпишут Джанлуиджи Доннарумму из «ПСЖ».
