«Вулвс» купили лучшего бомбардира прошлого чемпионата Бельгии Арокодаре у «Генка» за 27 млн евро с учетом бонусов

«Вулверхэмптон» подписал Толу Арокодаре.

Английский клуб объявил о трансфере 24-летнего нападающего «Генка». Стороны заключили контракт на 4 года с опцией продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 27 млн евро с учетом бонусов.

Арокодаре стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии в прошлом сезоне, забив 21 гол в 40 матчах. Его статистику можно найти здесь .

Фото: https://www.wolves.co.uk/