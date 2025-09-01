«Вулвс» купили лучшего бомбардира прошлого чемпионата Бельгии Арокодаре у «Генка» за 27 млн евро с учетом бонусов
«Вулверхэмптон» подписал Толу Арокодаре.
Английский клуб объявил о трансфере 24-летнего нападающего «Генка». Стороны заключили контракт на 4 года с опцией продления еще на один сезон.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 27 млн евро с учетом бонусов.
Арокодаре стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии в прошлом сезоне, забив 21 гол в 40 матчах. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Вулверхэмптона»
