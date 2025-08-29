«Вулвс» за 27 млн евро купят лучшего бомбардира чемпионата Бельгии Арокодаре у «Генка». Форвардом интересовались «Милан» и «Наполи»
«Вулверхэмптон» подпишет нападающего Толу Арокодаре из «Генка».
Клуб АПЛ согласовал с бельгийской командой трансфер на сумму 27 млн евро с учетом бонусов, сообщает Sky Sports.
Ранее появлялась информация об интересе к 24-летнему нигерийцу со стороны «Милана» и «Наполи».
Арокодаре стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии в прошлом сезоне, забив 21 гол в 40 матчах. Его статистику можно найти здесь.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости