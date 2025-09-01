«Интер» отдаст Павара в аренду «Марселю» с правом выкупа за 15 млн евро (Маттео Моретто)
Бенжамен Павар перейдет в «Марсель» на правах аренды.
Ранее сообщалось, что французский клуб попытался взять защитника «Интера» в аренду, но предлагаемый вариант не устроил итальянцев.
Однако в итоге клубы достигли устного соглашения по футболисту, сообщает журналист Маттео Моретто.
Сделка будет представлять собой аренду игрока с правом выкупа за 15 млн евро.
Со статистикой 29-летнего француза можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Маттео Моретто
