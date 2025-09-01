  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Перрен об удалении Кордобы в матче с ЦСКА: «Несправедливо, мы все согласны, что это слишком суровое решение. Джон знает, что не хотел нарушать правила»
36

Перрен об удалении Кордобы в матче с ЦСКА: «Несправедливо, мы все согласны, что это слишком суровое решение. Джон знает, что не хотел нарушать правила»

Гаэтан Перрен считает несправедливым удаление Джона Кордобы в матче с ЦСКА.

«Краснодар» сыграл вничью с армейцами (1:1) в матче 7-го тура АПЛ. На 56-й минуте арбитр Рафаэль Шафеев показал Кордобе красную карточку – проиграв борьбу за мяч у лицевой линии, форвард «Краснодара» пнул его в защитника ЦСКА Мойзеса и зацепил шипами его руку.

– Это не моя работа. Я не видел точных повторов. Думаю, он поторопился и, возможно, ошибся. Это досадно, потому что это немного портит матч. А ведь это была отличная игра. В итоге мы показали бойцовские качества. Мы заработали одно очко, несмотря на эту, как я думаю, судейскую ошибку. Таков футбол, так бывает.

– Но что говорит Кордоба? С журналистами он разговаривал восемь минут и был очень зол.

– Конечно, потому что это несправедливо. Он знает, что не хотел нарушать правила. У него не было такого намерения. В общем, он считает это суровым решением, мы все с этим согласны. Как я сказал, это футбол, – сказал полузащитник «Краснодара».

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги30761 голос
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДжон Кордоба
logoГаэтан Перрен
Рафаэль Шафеев
logoСпорт-Экспресс
logoсудьи
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мусаев о словах Кордобы про уход из «Краснодара»: «Никто не уйдет – Джон остынет, успокоится. Можно понять, почему он говорил такие вещи»
114вчера, 08:21
КДК рассмотрит удаление Кордобы в матче с ЦСКА. Форвард «Краснодара» приглашен на заседание
156вчера, 08:09
Лапочкин о ЦСКА и «Краснодаре»: «Много спорных решений Шафеева – не тот эксперимент, который надо ставить над нашим футболом. Что нарушает Кордоба? Красная будет отменена, кажется»
75вчера, 06:21
Главные новости
Депутат Свищев о возвращении Дугласа к статусу легионера: «Это дискредитирует игрока и демонстрирует его «продажность». Безобразное поведение»
1310 минут назад
Александр Мостовой: «98% арбитров не играли – это проблема нашего судейства. Футбол – не наука. Не понял, почему в эпизоде с Кордобой судья не пошел смотреть ВАР»
2035 минут назад
«Зенит» рассмотрит идею изучения португальского в академии. Глава клуба Илюхина сказала: «Языки дают ребятам возможность вырабатывать нейронные связи»
5050 минут назад
Исак в «Ливерпуле» за 125 млн и другие трансферы дедлайна, «Байер» уволил тен Хага, Дуглас снова легионер, зарплата Капризова, вылет Рублева и Александровой и другие новости
3сегодня, 04:10
Иньиго о «Барсе» в прошлой ЛЧ: «Мы несправедливо уступили «Интеру» и заслужили выйти в финал»
16сегодня, 03:58
Газзаев о ЦСКА и «Краснодаре»: «Работа бригады Шафеева – безобразие! Испортили матч лучших команд страны! Рафаэль растерялся и не знал, что делать. Как можно доводить до стычек?»
9сегодня, 03:22
Мерино про 0:1 с «Ливерпулем»: «Арсенал» всегда старается доминировать – мы заслужили большего. Сложно одновременно атаковать, создавать и при этом не ошибаться»
19сегодня, 03:10
«Краснодар» отправил заявление в КДК РФС для отмены красной Кордобы. Форвард был удален в матче с ЦСКА
47сегодня, 02:30
Медина переходит в саудовский «Дамак» из «Спартака» (Сесар Луис Мерло)
26сегодня, 01:55
«Спартак» договорился с «Фенербахче» о переходе Джику за 4 млн евро (A Spor)
43сегодня, 01:45
Ко всем новостям
Последние новости
Мажич ответил Аршавину по трактовкам пенальти: «Идеального варианта не существует – в правиле много нюансов. Обязаны действовать в соответствии с инструкциями ФИФА и УЕФА»
620 минут назад
Куман об отставке тен Хага из «Байера»: «Очень быстрое и радикальное решение – это ненормально. Быть тренером – сложная работа»
6сегодня, 04:20
Хэндель отказал ЦСКА из-за отсутствия еврокубков. В «Црвене Звезде» хавбек сможет сыграть в Лиге Европы (Sport24)
3сегодня, 03:46
Гарначо об уходе из «МЮ»: «Горд тем, чего мы достигли. Желаю клубу только успехов, а сам жду возможности отдать все силы в следующем этапе карьеры»
8сегодня, 03:34
«Аль-Хилаль» купил 19-летнего Акчичека у «Фенербахче» за 22 млн евро. Турецкий клуб получит 15% от перепродажи защитника
2сегодня, 02:54
Гаранин о «Динамо»: «Бителло играет за клуб или просто зарабатывает деньги без цели? У Лички была бесшабашная команда, с Карпиным требования поменялись»
6сегодня, 02:42
Набабкин про РПЛ: «Клубы будут привозить более качественных иностранцев в условиях нового лимита. На «Зенит» это не повлияет – смогут выкрутиться»
11сегодня, 02:10
Николас Джексон: «Бавария» – одна из лучших команд в мире. Все знают, что этот клуб символизирует огромный успех. Выложусь полностью, чтобы помочь выиграть трофеи»
7сегодня, 01:30
Беккер перешел в «Осасуну» из «Сосьедада». Контракт подписан по системе «2+1»
сегодня, 01:15
«Рейнджерс» арендовали Корнелиуса у «Марселя» до конца сезона
1сегодня, 00:45