КДК рассмотрит удаление Кордобы в матче с ЦСКА. Форвард «Краснодара» приглашен на заседание
«Краснодар» сыграл вничью с армейцами (1:1) во вчерашнем матче 7-го тура Мир РПЛ. Кордоба получил красную карточку на 56-й минуте – форвард «быков» около лицевой линии пнул мяч в защитника ЦСКА Мойзеса и зацепил соперника шипами по руке.
Уходя в раздевалку, Кордоба выражал возмущение в камеру и дважды рукой ударил по двери в подтрибунном помещении. После матча футболист заявил, что готов покинуть «Краснодар» из-за судейства.
«Рассмотрим удаление Кордобы. Рассмотрим неподобающее поведение «Краснодара», а именно за четыре желтые карточки футболистам, одно предупреждение официального лица клуба и удаление одного футболиста. Кордоба будет приглашен на заседание.
В рапорте и протоколе не отмечены какие‑то оскорбительные выражения Кордобы, сказанные в подтрибунном помещении, как и то, повредил ли он какое‑либо имущество стадиона. «Краснодар» пока не обращался в КДК по отмене красной карточки колумбийскому нападающему.
Еще рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера краснодарского клуба Мурада Мусаева», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.