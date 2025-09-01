КДК рассмотрит удаление Кордобы в матче с ЦСКА. Форвард «Краснодара» приглашен на заседание

КДК рассмотрит удаление Джона Кордобы в матче с ЦСКА.

«Краснодар» сыграл вничью с армейцами (1:1) во вчерашнем матче 7-го тура Мир РПЛ . Кордоба получил красную карточку на 56-й минуте – форвард «быков» около лицевой линии пнул мяч в защитника ЦСКА Мойзеса и зацепил соперника шипами по руке.

Уходя в раздевалку, Кордоба выражал возмущение в камеру и дважды рукой ударил по двери в подтрибунном помещении. После матча футболист заявил , что готов покинуть «Краснодар» из-за судейства.

«Рассмотрим удаление Кордобы. Рассмотрим неподобающее поведение «Краснодара», а именно за четыре желтые карточки футболистам, одно предупреждение официального лица клуба и удаление одного футболиста. Кордоба будет приглашен на заседание.

В рапорте и протоколе не отмечены какие‑то оскорбительные выражения Кордобы, сказанные в подтрибунном помещении, как и то, повредил ли он какое‑либо имущество стадиона. «Краснодар » пока не обращался в КДК по отмене красной карточки колумбийскому нападающему.

Еще рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера краснодарского клуба Мурада Мусаева », – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.