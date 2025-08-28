Защитник «Оренбурга» Поройков о литературе для футболистов: «Отлично отношусь к этой идее. Читаю часто, беру на игры «Магию утра» Элрода. Если из книги делать определенные выводы, это поможет на поле»

Защитник «Оренбурга» Станислав Поройков отметил пользу чтения для футболистов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке перечня книг для молодых футболистов.

– Министр спорта Дегтярев хочет ввести особый перечень книг для футболистов, которые они будут обязаны читать, чтобы развиваться. Как относишься?

– Отлично отношусь к этой идее. Читаю часто, разные книги.

У меня есть с собой «Магия утра» Хэла Элрода. Беру на игры, читаю. Книга про то, как первый час дня определяет успех. Много интересного. Так что вопрос по адресу.

Мне нравится читать, это полезно. Если из книги делаешь определенные выводы, то, конечно, это поможет на поле. Кстати, еще играю в шахматы. Тоже помогает, если играть в быстрые, – сказал Поройков .