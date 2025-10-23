Аршавин о самом переоцененном игроке «Реала»: «Бекхэм, может. Он не суперигрок. Как бренд – может, самый лучший, но как игрок – одни навесы»
Андрея Аршавина не впечатляла игра Дэвида Бекхэма.
– Как тебе кажется, кто самый переоцененный игрок «Реала» в истории из таких как будто бы звезд?
– Бекхэм, может. Но у меня вообще к нему никакого хейта нет. Просто я не считаю, что он суперигрок.
Да, он как бренд – самый там, может быть, лучший, но как игрок – одни навесы, – сказал бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Fonbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости