Аршавин о самом переоцененном игроке «Реала»: «Бекхэм, может. Он не суперигрок. Как бренд – может, самый лучший, но как игрок – одни навесы»

Андрея Аршавина не впечатляла игра Дэвида Бекхэма.

– Как тебе кажется, кто самый переоцененный игрок «Реала» в истории из таких как будто бы звезд?

– Бекхэм , может. Но у меня вообще к нему никакого хейта нет. Просто я не считаю, что он суперигрок.

Да, он как бренд – самый там, может быть, лучший, но как игрок – одни навесы, – сказал бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России.