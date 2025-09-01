Исак переходит в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» за 125 млн фунтов – клубы договорились. Это рекордный трансфер для Англии

Александер Исак переходит в «Ливерпуль».

«Ньюкасл » согласился продать 25-летнего нападающего в мерсисайдский клуб. Стороны достигли договоренности о трансфере.

«Ливерпуль» заплатит фиксированные 125 миллионов фунтов, а общая сумма сделки с учетом солидарных выплат составит 130 миллионов фунтов.

Футболист в понедельник пройдет медицинское обследование, после чего подпишет с «Ливерпулем » соглашение на шесть лет.

Таким образом, трансфер Исака в «Ливерпуль» станет рекордным для английского футбола, поскольку он превзойдет переход Флориана Виртца , за которого «Ливерпуль» заплатил 116 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Александер Исак забил 23 гола и сделал 6 передач в 34 матчах АПЛ .

В этом сезоне шведский футболист еще не провел ни одной игры на фоне требований продать его в «Ливерпуль». Статистику Исака можно изучить по ссылке .