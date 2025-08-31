  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Челси» ведет переговоры по Хардеру из «Спортинга». Джексона отпустят, если подпишут датчанина, а «Бавария» предложит покупку или обязательный выкуп сенегальца
23

«Челси» ведет переговоры по Хардеру из «Спортинга». Джексона отпустят, если подпишут датчанина, а «Бавария» предложит покупку или обязательный выкуп сенегальца

«Челси» рассматривает Конрада Хардера на замену Николасу Джексону.

Ранее сообщалось, что «Бавария» арендует Джексона за 15 млн евро с опцией выкупа за 65 млн.

Однако, когда нападающий уже прилетел в Германию, лондонцы уведомили мюнхенцев о том, что не отпустят его. Они попросили, чтобы сенегалец вернулся в Великобританию. Это решение принято в связи с травмой задней поверхности бедра у Лиама Делапа.

Однако, если «Бавария» будет готова предложить обязательство по выкупу или постоянный переход игрока, «Челси» рассмотрел бы это решение, сообщает Sky Sports. Но для этого им потребуется приобрести еще одного нападающего.

Сейчас «синие» ведут переговоры со «Спортингом» о Хардере, которого этим летом пытались подписать «РБ Лейпциг» и «Милан».

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?12507 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
logoКонрад Хардер
logoбундеслига Германия
logoЧелси
logoБавария
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
logoНиколас Джексон
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoМилан
logoРБ Лейпциг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джексон надеется, что «Челси» все же отпустит его в «Баварию». Представитель игрока написал: «Самолеты не летают в обратном направлении»
22вчера, 08:10
«Челси» отказался отпускать Джексона в «Баварию» из-за травмы Делапа. Лиам пропустит 6-8 недель
5930 августа, 15:35
Главные новости
Жаркая ничья ЦСКА и «Краснодара», Кордоба грозится уйти из РПЛ после красной, «Ливерпуль» обыграл «Арсенал», победа Пиастри, «Барса» потеряла очки, Рудковская против Тутберидзе и другие новости
4 минуты назад
Маскерано о потасовке после матча «Интер Майами» и «Сиэтла»: «Когда есть реакция, это означает, что была провокация. Никому не нравится подобное поведение»
219 минут назад
Кордобу удалили за «агрессивное поведение и удар сопернику ногой в руку». Такая запись внесена в протокол матча ЦСКА – «Краснодар» («СЭ»)
1653 минуты назад
Кин про «Арсенал»: «Футболисты выглядят немного как роботы в атаке. Сделайте что-то спонтанно. Сложно забить «Ливерпулю», полагаясь только на стандарты»
2сегодня, 03:07
Суарес плюнул в сотрудника «Сиэтла» на фоне 0:3 в финале Кубка лиг. Между игроками «Интер Майами» и «Саундерс» возникла стычка после матча
40сегодня, 02:42Фото
«Интер Майами» 1 раз пробил в створ в финале против «Сиэтла» – это сделал Месси. «Саундерс» нанесли 6 ударов в створ при 38% владения
9сегодня, 02:30
«Интер Майами» Месси проиграл «Сиэтлу» (0:3) в финале Кубка Лиг
47сегодня, 02:09
«Серик Беледиеспор» Юрана проиграл 2 матча подряд с общим счетом 2:9. Команда идет 16-й в первой лиге Турции
12сегодня, 01:30
Фомин о 9-м месте «Динамо»: «Хотел бы извиниться за отрезок – огорчены результатами и игрой. Мы все вместе должны выбраться из этой ситуации»
10сегодня, 00:42
Исак переходит в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» за 125 млн фунтов – клубы договорились. Это рекордный для трансфер для Англии
82сегодня, 00:30
Ко всем новостям
Последние новости
Эми Мартинес хочет перейти в «МЮ» – вратарь сообщил «Вилле» об этом. Клуб и голкипер согласовали контракт
339 минут назад
Радимов про РПЛ: «Все начинают больше говорить не о футболе, а о судействе. Кому это надо? Неужели нельзя это исправить?»
5сегодня, 02:54
Киву о поражении от «Удинезе»: «Интеру» нужно стараться играть красиво, но быть готовым действительно некрасиво. Не смогли подобрать правильную тактику для создания моментов»
2сегодня, 01:55
Актюркоглу завершает переход в «Фенербахче» из «Бенфики». Игравший за «Галатасарай» вингер заявил, что «присоединился к самому большому и уважаемому клубу Турции»
2сегодня, 01:45
«Астон Вилла» может подписать Санчо. Клуб изучает возможность перехода вингера «МЮ»
1сегодня, 01:15
Биджиев про 1:0 с «Динамо» Карпина: «У них большой процент владения мячом со всеми – интересно, как будет после нашего матча. Ребята молодцы, понравилось качество игры»
сегодня, 00:54
Дуглас Соарес: «Шафеев ошибся, Кордоба не коснулся Мойзеса. И я не понял, за что он мне желтую дал. Но в целом судья провел хорошую игру»
18вчера, 22:05
«Барса» выиграла один из пяти последних выездных матчей с «Райо»
10вчера, 21:49
«Челси» возвращает Гиу из аренды в «Сандерленде», куда отдал его в начале августа
13вчера, 21:41
«Ман Сити» и «Фенербахче» договорились о трансфере Эдерсона (Ягыз Сабунджуоглу)
8вчера, 21:32