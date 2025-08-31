«Челси» ведет переговоры по Хардеру из «Спортинга». Джексона отпустят, если подпишут датчанина, а «Бавария» предложит покупку или обязательный выкуп сенегальца
«Челси» рассматривает Конрада Хардера на замену Николасу Джексону.
Ранее сообщалось, что «Бавария» арендует Джексона за 15 млн евро с опцией выкупа за 65 млн.
Однако, когда нападающий уже прилетел в Германию, лондонцы уведомили мюнхенцев о том, что не отпустят его. Они попросили, чтобы сенегалец вернулся в Великобританию. Это решение принято в связи с травмой задней поверхности бедра у Лиама Делапа.
Однако, если «Бавария» будет готова предложить обязательство по выкупу или постоянный переход игрока, «Челси» рассмотрел бы это решение, сообщает Sky Sports. Но для этого им потребуется приобрести еще одного нападающего.
Сейчас «синие» ведут переговоры со «Спортингом» о Хардере, которого этим летом пытались подписать «РБ Лейпциг» и «Милан».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
