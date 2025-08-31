«Челси» ведет переговоры по Хардеру из «Спортинга». Джексона отпустят, если подпишут датчанина, а «Бавария» предложит покупку или обязательный выкуп сенегальца

«Челси» рассматривает Конрада Хардера на замену Николасу Джексону.

Ранее сообщалось, что «Бавария» арендует Джексона за 15 млн евро с опцией выкупа за 65 млн.

Однако, когда нападающий уже прилетел в Германию, лондонцы уведомили мюнхенцев о том, что не отпустят его. Они попросили, чтобы сенегалец вернулся в Великобританию. Это решение принято в связи с травмой задней поверхности бедра у Лиама Делапа.

Однако, если «Бавария » будет готова предложить обязательство по выкупу или постоянный переход игрока, «Челси » рассмотрел бы это решение, сообщает Sky Sports. Но для этого им потребуется приобрести еще одного нападающего.

Сейчас «синие» ведут переговоры со «Спортингом» о Хардере, которого этим летом пытались подписать «РБ Лейпциг » и «Милан ».