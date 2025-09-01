Мостовой про РПЛ: «Чтобы исправить судейство, нужна помощь футбольных людей. Не надо тех, кто мячи выбивал в ауты. Я могу помочь, но только за хорошие деньги»

Александр Мостовой заявил, что готов помочь исправить уровень судейства в РПЛ.

– Чтобы исправить судейство, нужна помощь футбольных людей.

Необходимо, чтобы с ВАР сидели бывшие футболисты. Но таким экспертом должен быть тот, кто играл на высоком уровне. Не нужно тех, кто мячи в ауты выбивал.

– Готовы ли вы помочь?

– Да. У меня был случай где-то год назад, когда РФС меня приглашал в судейскую комнату в рамках мероприятия.

Арбитры втроем мне кричали, что назначили бы пенальти в эпизоде. А я им говорю: «Какой здесь пенальти?». Его даже близко быть не должно!

Я могу им помочь, но только за хорошие деньги, – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой .

