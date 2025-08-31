Разбор Лукомского и Палагина.

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» на «Энфилде» (1:0). Встреча главных предсезонных фаворитов АПЛ получилась крайне закрытой. Opta не зафиксировала ни одного явного момента. Матч вошел в тройку самых низовых по совокупному xG на старте топ-5 лиг. Соседи в списке: «Мец» – «Страсбур» и «Дженоа» – «Лечче».

В АПЛ настолько низовых по количеству моментов игр еще не было. На двоих команды организовали всего 1,00 xG. И это с учетом существенной ставки на стандарты. С игры еще меньше – 0,72. К сожалению, шоу не получилось, но в акцентах команд при нейтрализации друг друга тоже интересно разобраться.

Состав «Ливерпуля» обошелся без сюрпризов. Из-за травмы Джереми Фримпонга справа в защите снова вышел Доминик Собослаи – возможно, вышел бы и без травмы голландца, так как лучше подходит на прошлогоднюю роль Трента.

«Арсенал» перед визитом на «Энфилд» потерял Букайо Сака и Мартина Эдегора. Норвежец попал в заявку, но только на скамейку – вместо него стартовал Микель Мерино; англичанина на правом фланге заменил Нони Мадуэке. Еще одна потеря – травма Вильяма Салиба на 4-й минуте. Его заменил Кристиан Москера.

Прессинг команд был похожим (и хорошим)

Матч начался с розыгрыша «Арсенала» в аут – в стиле «ПСЖ» . Выбивают сразу после начала с центра, чтобы прессинговать соперника в удобной зоне. Получилось символично. Прессинга с обеих сторон было очень много – редкий компонент, который исполняли на топ-уровне. Может, даже слишком хорошо, из-за чего просела зрелищность.

«Ливерпуль» и «Арсенал» используют схожую схему без мяча – выстраиваются в 4-4-2, чтобы в момент общей готовности начать давление, затем доигрывают максимально плотно с персональными ориентировками.

В момент прессинга схема растягивается и трансформируется так, чтобы по всему полю возникали индивидуальные дуэли. В плане стартового расположения, тайминга начала давления и интенсивности команды весьма похожи. И обе действительно классно владеют этой моделью прессинга.

В первом тайме, когда было больше сил, качество давления особенно бросалось в глаза, пускай и работало в первую очередь на разрушение.

Отличие между командами было в акцентах, которые использовались для растягивания схемы. У «Ливерпуля» в полузащиту за Микелем Мерино выдергивался Вирджил ван Дейк, а сзади оставалась тройка – Керкез, Конате, Собослаи:

У «Арсенала» тройку составляли Тимбер, Москера и Габриэль, а Калафьори присоединялся к группе прессинга на чужой половине поля. При необходимости даже шел в чужую опорную:

На последнем примере также заметна радикальность доигрывания. Калафьори идет до упора, а Райс двигается в обратном направлении. При такой модели важна концентрация и полное отсутствие пассажиров. Здесь обе команды были в порядке.

Испанские розыгрыши убивали и без того медленный темп

Типичная картина большей части игры:

Опорник опускается на одну линию с центральными защитниками, создает ситуацию 3-в-2 и помогает с розыгрышем мяча. Классическая лавольпиана – прием, получивший название в честь Рикардо ла Вольпе и особенно популярный в испанском футболе. Многие помнят по дуэлям «Барсы» Энрике и «Атлетико» Симеоне. В роли вспомогательного защитника тогда часто выступал Серджи Бускетс – его спуски были весьма полезны против схемы 4-4-2.

В этот раз понастальгировать решили оба тренера. У Арне Слота функции Бускетса брал, как правило, Райан Гравенберх. У Микеля Артеты – Деклан Райс. Партнеры тоже подключались, но реже этих двоих.

Обычно перед соперником, против которого используют лавольпиану, дилемма. Либо усиливать прессинг при помощи еще одного игрока, либо сохранять подстраховку, но давать сопернику продвинуться с мячом. «Ливерпуль» и «Арсенал», как правило, выбирали второй (более безопасный) вариант. В результате и без того медленный темп матча страдал еще больше.

Недостаток лавольпианы – нехватка игрока в следующей линии. Грубо говоря, опорника нет в опорной зоне. Продвигать мяч в привычном темпе (и с помощью привычных механизмов) сложнее. Приходится по цепочке опускать атакующих игроков, которые обычно располагаются выше. Обороняющимся в таких условиях, разумеется, легче.

Пожалуй, чуть менее догматичным из двух команд был «Ливерпуль». Особенно во втором тайме и особенно благодаря Вирджилу ван Дейку. Ситуации 3-в-2 обеспечивали голландца парой секунд на размышления. Вирджил пользовался и обострял с помощью фирменных передач.

Одна из таких привела к штрафному, с которого Собослаи положил победный. Пас ВВД точно не первопричина гола (исполнение Собо – явно на первом месте), но как катализатор точно сойдет.

«Ливерпуль» сдержал стандарты «Арсенала». За счет чего?

В стартовых матчах «Арсенал» положил три мяча после угловых. Против «Манчестер Юнайтед» и «Лидса» для этого понадобилось всего шесть попыток. Сегодня угловых было сразу восемь. Голов – ноль. Ударов из вратарской (классика Николя Жовера) – кстати, тоже ни одного. Шок.

Что же случилось?

● Нехватка левшей – Букайо Сака и Мартина Эдегора (появился, но только на финальном этапе). С обоих флангов приходилось подавать правше Райсу. Следствие – пришлось намного чаще задействовать подачи от ворот. Вот идеальная подсказка от Sky Sports по ходу матча. За весь прошлый сезон «Арсенал» сделал 4 подачи от ворот. Сегодня столько же за час игры.

Подач прямиком во вратарскую (коронка Жовера) не доставало.

● «Арсенал» нагружал штрафную меньшим числом игроков. Внимание на группу, которая караулит потенциальный подбор. Среди них – Юрриен Тимбер. Лучший бомбардир в составе «Арсенала» и очень грозное оружие именно на угловых.

Возможно, Тимбера отодвинули из-за страха перед контратаками «Ливерпуля». Эта команда при любом тренере специализируется на быстрой доставке мяча после угловых – благодаря реакции Алиссона и скорости Салаха. Кажется, «Арсенал» держал в уме и не рисковал.

● Домашняя заготовка «Ливерпуля» – против Габриэла вдвоем действовали Виртц и Собослаи.

Такой прием против бразильца – не новость для АПЛ. Когда Габриэл на пике, не помогает даже он. Здесь сработало. Виртц отвечал за стартовый рывок Габриэла – плотно встречал и мешал разогнаться. Задача Собослаи – проследовать за защитником в зону, которую тот выбирал. У Габриэла все же получилось один раз пробить, но с игры, а не на угловом.

Собослаи – тотальный правый защитник и герой матча

Исход матча решило выдающееся индивидуальное действие. На 83-й минуте Доминик Собослаи изящно зарядил со штрафного – да, именно так. Удар получился и феноменально точным, и достаточно сильным.

Венгерский полузащитник, стартовавший справа в обороне, заслужил стать героем матча. Он был прекрасен во всех стадиях. Сделал больше всего оборонительных действий в матче (14), не проваливался в индивидуальных дуэлях и прессинге, успевал возвращаться в оборону и классно выбирал направление при владении.

Вот его тепловая карта – не совсем ложный фулбек, но и не классика вдоль фланга:

Собослаи искал пространство в крайне закрытом матче. Иногда оно возникало на фланге, иногда в центральной зоне. Доминик не заходил на территорию Мо Салаха (широкая высокая позиция справа), а в любых других зонах мог возникать.

Его работа с пространством и способность вариативно угрожать из разных зон рождала позитивные проблески в закрытом рисунке встречи.

Вот пример. Изначально по эпизоду правый защитник в осторожной невысокой позиции:

Распознал дыру в опорной у «Арсенала» – резко оторвался от Габриэля Мартинелли и создал Ван Дейку вариант для паса:

Первопричина эксперимента с Домиником в роли правого защитника – травма Фримпонга в первом туре. Венгр не просто справился, но и показал кучу бонусных качеств, которые делают его потенциально лучшим вариантом на это место в текущей системе «Ливерпуля».

Короткой строкой

● Виктор Дьокереш снова провалился в топ-матче. Неприятный контекст, учитывая похожие проблемы в Португалии. Оба раза шведа съедал защитник с мощными физическими данными. У «Ман Юнайтед» – Маттейс де Лигт. У «Ливерпуля» – Ибраима Конате. При этом партнеры тоже могли лучше (быстрее) доставлять мяч в эпизодах, на которых специализируется новичок.

● Первые пробы Нони Мадуэке в роли заменителя Букайо Сака. Оценка – четверка с минусом. Не дал всех качеств Букайо (другой вопрос, может ли вообще?), но сыграл намного лучше тех, кого Артета пробовал ранее. Истязал Керкеза в первом тайме и заработал для команды кучу угловых. После перерыва венгр прибавил и отправил Мадуэке на лавку, но первую проверку новичок точно прошел.

● Торжественно провозглашаем Милоша Керкеза и Доминика Собослая величайшими крайними защитниками в истории венгерского футбола. Внезапно, но ведь правда: в схеме сборной Венгрии 1950-х не было этой позиции, а комплиментов сегодня заслужил не только Дом.

● Кристиан Москера вышел в адски сложный сценарий: играть на «Энфилд» за новую команду почти все 90 минут в матче, в котором разбилась самая надежная и сыгранная связка центральных защитников АПЛ. Испанец достойно вошел в такую игру. Не всегда понимал партнеров во владении, но с давлением справился и заслужил скорее положительную оценку.

***

Обе команды лучше разрушали, чем созидали. Обе не очень много рисковали в трудных эпизодах. И вообще слишком уважительно относились к сильным сторонам соперника, играя в первую очередь на нейтрализацию. Во втором тайме «Ливерпуль» действовал чуть смелее и в этом контексте скорее был ближе к забитому мячу. Хотя победный гол родился из индивидуальной вспышки, а не из тактических ходов.

Шепотом можно упомянуть, что на старте сезона такой матч даже читался. Обе команды пока в поисках. «Ливерпуль» неубедительно сыграл против «Борнмута» и «Ньюкасла» – оба вырывали победы в концовке. «Арсенал» провел не очень качественный матч на «Олд Траффорд», а против «Лидса» потерял Сака и Эдегора.

И команде Артеты, и команде Слота еще лишь предстоят поиски чемпионского баланса. А пока «Ливерпуль» добыл полезную фору в таблице.

