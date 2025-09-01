«Интер Майами» доминировал во 2-м тайме и создавал моменты. 0:3 – это слишком жестко». Маскерано о поражении в финале Кубка лиг

Хавьер Маскерано дал комментарий о поражении в финале Кубка лиг.

«Интер Майами» уступил «Сиэтл Саундерс» (0:3) в финальном матче Кубка лиг.

«В таких играх детали имеют решающее значение. Первые минуты матча стоили нам победы. Мы пытались войти в игру, но, к сожалению, пропустили в первом тайме.

Во втором тайме мы доминировали и создавали моменты. Счет 3:0 на табло – это слишком жестко.

Мы пошли на риск, и их второй гол фактически поставил точку в игре», – сказал главный тренер «Интер Майами » Хавьер Маскерано .

«Интер Майами» 1 раз пробил в створ в финале против «Сиэтла» – это сделал Месси. «Саундерс» нанесли 6 ударов в створ при 38% владения