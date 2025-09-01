«Барса» выиграла один из пяти последних выездных матчей с «Райо»

«Барселона» лишь раз выиграла у «Райо Вальекано» на выезде за 5 последних матчей.

В 3-м туре Ла Лиги команды сыграли вничью в Мадриде со счетом 1:1. За последние пять игр на «Кампо де Вальекас» «Барселона » лишь раз победила (в прошлом сезоне Ла Лиги – 2:1), дважды проиграла и дважды сыграла вничью.