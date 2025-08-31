«Динамо» Москва впервые проиграло «Махачкале» – после четырех побед подряд при Личке
«Динамо» Москва впервые проиграло «Динамо» Махачкала.
Матч 7-го тура Мир РПЛ, прошедший на «Анжи-Арене», завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Клубы встречались в пятый раз в истории. Первые четыре матча московское «Динамо» выиграло (один из них – по пенальти в FONBET Кубке России).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
