«Ноттингем Форест» отдал Карму в аренду «Овьедо». Защитник был куплен у «Порту» в 2024-м за 11 млн евро и провел прошлый сезон в «Олимпиакосе»
«Ноттингем Форест» отдал Давида Карму в аренду «Овьедо».
26-летний португальский защитник продолжит карьеру в Испании.
В августе прошлого года английский клуб приобрел игрока у «Порту» за 11 миллионов евро. Сам «Порту» в 2022-м купил игрока у «Браги» за 20,3 млн евро.
За «Ноттингем» Карму не играл, так как сразу же был отдан в аренду греческому «Олимпиакосу». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Ноттингем Форест»
