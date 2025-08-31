«Ноттингем Форест» отдал Карму в аренду «Овьедо». Защитник был куплен у «Порту» в 2024-м за 11 млн евро и провел прошлый сезон в «Олимпиакосе»

«Ноттингем Форест» отдал Давида Карму в аренду «Овьедо».

26-летний португальский защитник продолжит карьеру в Испании .

В августе прошлого года английский клуб приобрел игрока у «Порту» за 11 миллионов евро. Сам «Порту» в 2022-м купил игрока у «Браги» за 20,3 млн евро.

За «Ноттингем » Карму не играл, так как сразу же был отдан в аренду греческому «Олимпиакосу». С его статистикой можно ознакомиться здесь .