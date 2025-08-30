  • Спортс
20

«Ноттингем» предложил 30+30 млн евро за Ли Кан Ина. «ПСЖ» отказался продать хавбека, но «Форест» готов увеличить сумму

«ПСЖ» не принял предложение о трансфере Ли Кан Ина.

«Ноттингем» выразил желание приобрести 24-летнего вингера и предложил за него фиксированные 30 миллионов евро и еще 30 миллионов в виде бонусов, сообщил L’Equipe.

Однако французский клуб ответил отказом.

Тем не менее английская команда готова увеличить предложение, если «ПСЖ» изменит свое мнение относительно возможного трансфера.

В прошлом сезоне Ли Кан Ин забил 6 голов и сделал 6 передач в 30 матчах Лиги 1, проводя на поле в среднем 55 минут. В этом сезоне футболист сыграл два матча за «ПСЖ» в чемпионате. Его статистику можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
