Хадсон-Одои продлил контракт с «Ноттингем Форест» до 2028 года: «Здесь мой дом, я наслаждался каждым моментом. Переезд сюда помог мне во всем»
Каллум Хадсон-Одои продлил контракт с «Ноттингем Форест» до 2028 года.
24-летний вингер подписал новое трехлетнее соглашение с клубом.
В текущем сезоне АПЛ игрок забил 1 гол в 2 матчах. В прошлом сезоне на его счету было 5 мячей и 2 голевые передачи в 31 матче в лиге.
«Здесь мой дом, и я наслаждался каждым моментом. Я ценю всю поддержку и любовь, которые получаю с первого дня. Переезд сюда помог мне во всех отношениях.
У нас замечательная команда, и я с нетерпением жду возможности продолжить путь», – сказал Хадсон-Одои.
Фото: сайт «Ноттингема».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Ноттингем Форест»
