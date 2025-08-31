Хадсон-Одои продлил контракт с «Ноттингем Форест» до 2028 года: «Здесь мой дом, я наслаждался каждым моментом. Переезд сюда помог мне во всем»

Каллум Хадсон-Одои продлил контракт с «Ноттингем Форест» до 2028 года.

24-летний вингер подписал новое трехлетнее соглашение с клубом.

В текущем сезоне АПЛ игрок забил 1 гол в 2 матчах. В прошлом сезоне на его счету было 5 мячей и 2 голевые передачи в 31 матче в лиге.

«Здесь мой дом, и я наслаждался каждым моментом. Я ценю всю поддержку и любовь, которые получаю с первого дня. Переезд сюда помог мне во всех отношениях.

У нас замечательная команда, и я с нетерпением жду возможности продолжить путь», – сказал Хадсон-Одои .

Фото: сайт «Ноттингема».