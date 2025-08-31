«Ливерпуль» забил в 37 матчах чемпионата подряд – рекордная серия клуба в высшем дивизионе Англии
«Ливерпуль» забил в рекордном количестве матчей АПЛ подряд.
Сегодня команда Арне Слота на своем поле обыграла «Арсенал» (1:0).
«Ливерпуль» провел 37-й матч АПЛ подряд с забитым голом – это самая продолжительная серия в истории клуба в высшем дивизионе.
В последний раз мерсисайдцы не забивали в чемпионате 14 сентября 2024 года в матче с «Ноттингем Форест» (0:1).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
