«Ливерпуль» забил в 37 матчах чемпионата подряд – рекордная серия клуба в высшем дивизионе Англии

«Ливерпуль» забил в рекордном количестве матчей АПЛ подряд.

Сегодня команда Арне Слота на своем поле обыграла «Арсенал » (1:0).

«Ливерпуль » провел 37-й матч АПЛ подряд с забитым голом – это самая продолжительная серия в истории клуба в высшем дивизионе.

В последний раз мерсисайдцы не забивали в чемпионате 14 сентября 2024 года в матче с «Ноттингем Форест» (0:1).