У ЦСКА при Челестини ни одного поражения в игровое время за 11 матчей. Проиграли только «Акрону» по пенальти в Кубке
ЦСКА под руководством Фабио Челестини вновь избежал поражения.
В 7-м туре Мир РПЛ армейцы сыграли вничью с «Краснодаром» на своем поле – 1:1.
После назначения 49-летнего специалиста московский клуб провел 11 матчей во всех турнирах и проиграл только по пенальти в FONBET Кубке России «Акрону».
14 сентября ЦСКА встретится с «Ростовом» в чемпионате.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
