«Ман Сити» проиграл «Брайтону» – 1:2. В лайве поражение команды Гвардиолы оценивалось коэффициентом 21.00
«Манчестер Сити» проиграл «Брайтону» на выезде в 3-м туре АПЛ (1:2).
Команда Пепа Гвардиолы открыла счет на 34-й минуте. «Брайтон» сравнял на 67-й, а на 89-й забил победный.
В прематче «Сити» котировался фаворитом с коэффициентом 1.85. На «Брайтон» букмекеры давали 3.90. В лайве при счете 1:0 в пользу «горожан» коэффициент на их поражение достигал 21.00.
«Сити» не побеждает «Брайтон» 3 матча подряд (2 поражения и ничья).
