Линделеф перейдет в «Астон Виллу» – предложение было выгоднее, чем у «Эвертона» и «Фиорентины». Экс-защитник «МЮ» подпишет контракт по схеме «1+1»

Виктор Линделеф станет игроком «Астон Виллы».

Этим летом 31-летний защитник покинул «Манчестер Юнайтед » по истечении срока контракта.

Футболист согласился перейти в клуб из Бирмингема, так как их предложение было выгоднее условий, предложенных «Фиорентиной» и «Эвертоном », сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Швед подпишет контракт до июня 2027 года с опцией продления еще на год. Сейчас защитник готовится пройти медицинский осмотр.

Со статистикой Линделефа можно ознакомиться здесь .