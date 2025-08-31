Линделеф перейдет в «Астон Виллу» – предложение было выгоднее, чем у «Эвертона» и «Фиорентины». Экс-защитник «МЮ» подпишет контракт по схеме «1+1»
Виктор Линделеф станет игроком «Астон Виллы».
Этим летом 31-летний защитник покинул «Манчестер Юнайтед» по истечении срока контракта.
Футболист согласился перейти в клуб из Бирмингема, так как их предложение было выгоднее условий, предложенных «Фиорентиной» и «Эвертоном», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Швед подпишет контракт до июня 2027 года с опцией продления еще на год. Сейчас защитник готовится пройти медицинский осмотр.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
