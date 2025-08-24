Захарян – в заявке «Сосьедада» на матч с «Эспаньолом». Не игравший с февраля хавбек начнет игру в запасе

Арсен Захарян может впервые в сезоне сыграть за «Реал Сосьедад».

Российский полузащитник вошел в заявку команды на матч с «Эспаньолом » в рамках 2-го тура Ла Лиги . Захарян начнет встречу в запасе.

Последний раз Захарян выходил на поле в составе «Реал Сосьедад » 23 февраля – тогда Арсен провел на поле один тайм в матче с «Леганесом» и забил гол.