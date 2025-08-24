Захарян – в заявке «Сосьедада» на матч с «Эспаньолом». Не игравший с февраля хавбек начнет игру в запасе
Арсен Захарян может впервые в сезоне сыграть за «Реал Сосьедад».
Российский полузащитник вошел в заявку команды на матч с «Эспаньолом» в рамках 2-го тура Ла Лиги. Захарян начнет встречу в запасе.
Последний раз Захарян выходил на поле в составе «Реал Сосьедад» 23 февраля – тогда Арсен провел на поле один тайм в матче с «Леганесом» и забил гол.
Увольнять ли Семака?40139 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Реал Сосьедад»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости