«Краснодар» нашел свою игру и выглядит командой без слабых мест. Надеюсь, ЦСКА найдет их в обороне – армейцы хорошо смотрятся в атаке». Масалитин о матче РПЛ

Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Краснодаром».

Армейцы примут «быков» в 7-м туре Мир РПЛ . Игра пройдет в 18:00 по московскому времени.

«Особого преимущества ни у кого нет. ЦСКА пока очень хорошо играет и смотрится в атаке, но очень много позволяет создавать у своих ворот.

«Краснодар», конечно, в начале проиграл дома «Локомотиву», в Кубке проиграл, но сделал правильные выводы. Прошел, как говорится, медные трубы, нашел свою игру. Плюс, естественно, было усиление. Хорошие трансферы, в частности, Перрен .

Сейчас они выглядят очень хорошо, без слабых мест. Будем надеяться, что ЦСКА найдет слабые места в обороне у «Краснодара », – сказал бывший нападающий армейцев.