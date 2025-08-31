«Краснодар» нашел свою игру и выглядит командой без слабых мест. Надеюсь, ЦСКА найдет их в обороне – армейцы хорошо смотрятся в атаке». Масалитин о матче РПЛ
Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Краснодаром».
Армейцы примут «быков» в 7-м туре Мир РПЛ. Игра пройдет в 18:00 по московскому времени.
«Особого преимущества ни у кого нет. ЦСКА пока очень хорошо играет и смотрится в атаке, но очень много позволяет создавать у своих ворот.
«Краснодар», конечно, в начале проиграл дома «Локомотиву», в Кубке проиграл, но сделал правильные выводы. Прошел, как говорится, медные трубы, нашел свою игру. Плюс, естественно, было усиление. Хорошие трансферы, в частности, Перрен.
Сейчас они выглядят очень хорошо, без слабых мест. Будем надеяться, что ЦСКА найдет слабые места в обороне у «Краснодара», – сказал бывший нападающий армейцев.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости