Агент Джикии: «Спартак» потерял настоящего лидера и капитана на поле, чего во многих матчах команде Станковича не хватает»

Агент Георгия Джикии считает, что его клиента не хватает «Спартаку».

«Самая яркая часть карьеры у Джикии была в «Спартаке ». Этот клуб оставил большой след в сердце Георгия .

Даже если и были какие-то претензии к Джикии в игровом плане, то мы видим, что с его уходом «Спартак» потерял настоящего лидера и капитана на поле, чего во многих матчах команде Станковича сейчас не хватает», – сказал агент игрока «Антальяспора» Владимир Кузьмичев .