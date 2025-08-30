Агент Джикии: «Спартак» потерял настоящего лидера и капитана на поле, чего во многих матчах команде Станковича не хватает»
Агент Георгия Джикии считает, что его клиента не хватает «Спартаку».
«Самая яркая часть карьеры у Джикии была в «Спартаке». Этот клуб оставил большой след в сердце Георгия.
Даже если и были какие-то претензии к Джикии в игровом плане, то мы видим, что с его уходом «Спартак» потерял настоящего лидера и капитана на поле, чего во многих матчах команде Станковича сейчас не хватает», – сказал агент игрока «Антальяспора» Владимир Кузьмичев.
