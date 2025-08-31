Аллегри настаивает на покупке Рабьо. «Милан» оценивает затраты на трансфер и зарплату хавбека «Марселя»

«Милан» стремится подписать Адриена Рабьо.

«Марсель » ранее выставил полузащитника на трансфер после потасовки с его участием после матча Лиги 1 против «Ренна» (0:1).

Сообщалось , что мама и агент футболиста Вероник связалась с «россонери», которые выразили заинтересованность в подписании француза.

По данным Sky Sport Italia, миланцы усиливают контакты с окружением игрока, так как на его подписании настаивает главный тренер Массимилиано Аллегри.

Сейчас клуб пытается оценить затраты на трансфер, учитывая зарплату игрока и комиссионные выплаты.